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Romantik börülce

Romantik börülce
İçerdiği faydalı vitamin ve mineraller ile börülce şifa dağıtıyor. Kötü kolesterolü düşüren, kabızlığı gideren bu mucize baklagil, afrodizyak etkisi gösteriyor. Cinsel gücü ve isteği artırarak çiftlere mutluluğu vaat ediyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kan şekerini ve tansiyonu dengeler.
Kansızlığa iyi gelir.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kalp hastalığına yakalanma riskini düşürür.
Akciğerleri korur.

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