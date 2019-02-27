Romantik börülce

İçerdiği faydalı vitamin ve mineraller ile börülce şifa dağıtıyor. Kötü kolesterolü düşüren, kabızlığı gideren bu mucize baklagil, afrodizyak etkisi gösteriyor. Cinsel gücü ve isteği artırarak çiftlere mutluluğu vaat ediyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kan şekerini ve tansiyonu dengeler.
Kansızlığa iyi gelir.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kalp hastalığına yakalanma riskini düşürür.
Akciğerleri korur.
Kan şekerini ve tansiyonu dengeler.
Kansızlığa iyi gelir.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kalp hastalığına yakalanma riskini düşürür.
Akciğerleri korur.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.