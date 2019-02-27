Romantik börülce

faydalı vitamin ve mineraller ile börülce şifa dağıtıyor. Kötü kolesterolü düşüren, kabızlığı gideren bu mucize baklagil, afrodizyak etkisi gösteriyor. Cinsel gücü ve isteği artırarak çiftlere mutluluğu vaat ediyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:Kansızlığa iyi gelir.Kalp hastalığına yakalanma riskini düşürür.