Kanser hastası genç kadının ölmeden önce çektiği son video herkesi ağlattı

hastası genç kadının son sözleri, herkesi ağlattı. Kayserili Şerife Farsak (20) 18 yaşındayken rahatsızlandı. Grip şikayetiyleAncak beyninde kitle olduğu anlaşıldı. Acilen ameliyata alındı. Genç kız, ilk operasyondan sonra yaşadıklarını bir videoda anlattı.evinde fenalaştı. Kurtarılamadı.Talihsiz genç kızınise eşinin ameliyattan sonrakayda aldığı o görüntüleri paylaştı.Videoda Şerife Farsak yaşadıklarınıgözyaşları içinde şuşekilde anlattı: "KızımGönül'ün henüz kırkıbile çıkmamıştıkafama bir ağrısaplandığında.Doktorlar ağrıkesici veripgönderdi. Ağrılargeçmeyince gittimizdedi.O an gördüm ya babamın halini, 'Senşu an kızın için buradasın, ben dekızım için ayakta durmak zorundayım'dedim... Koydular beni ambulansa. Hiçdemediler 'Kızınla vedalaşır mısın?'diye. Geri geleceğimi bilmiyorum ki..."