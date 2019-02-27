Kanser hastası genç kadının ölmeden önce çektiği son video herkesi ağlattı

Kanser hastası genç kadının son sözleri, herkesi ağlattı. Kayserili Şerife Farsak (20) 18 yaşındayken rahatsızlandı. Grip şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ancak beyninde kitle olduğu anlaşıldı. Acilen ameliyata alındı. Genç kız, ilk operasyondan sonra yaşadıklarını bir videoda anlattı. Ocak 2019'da geçirdiği ikinci ameliyat sonrasında evinde fenalaştı. Kurtarılamadı.
'HER ŞEYİN HAYIRLISI...'
Talihsiz genç kızın eşi Rasim Farsak ise eşinin ameliyattan sonra kayda aldığı o görüntüleri paylaştı. Videoda Şerife Farsak yaşadıklarını gözyaşları içinde şu şekilde anlattı: "Kızım Gönül'ün henüz kırkı bile çıkmamıştı kafama bir ağrı saplandığında. Griptim ve önemsemedim. Doktorlar ağrı kesici verip gönderdi. Ağrılar geçmeyince gittimiz nöroloji uzmanı 'Kızınızın beyninde kitle tespit ettik acilen ameliyat olması gerekiyor. Bir dakika, bir saniye bile kızınız için zarar' dedi. O an gördüm ya babamın halini, 'Sen şu an kızın için buradasın, ben de kızım için ayakta durmak zorundayım' dedim... Koydular beni ambulansa. Hiç demediler 'Kızınla vedalaşır mısın?' diye. Geri geleceğimi bilmiyorum ki..."
'HER ŞEYİN HAYIRLISI...'
Talihsiz genç kızın eşi Rasim Farsak ise eşinin ameliyattan sonra kayda aldığı o görüntüleri paylaştı. Videoda Şerife Farsak yaşadıklarını gözyaşları içinde şu şekilde anlattı: "Kızım Gönül'ün henüz kırkı bile çıkmamıştı kafama bir ağrı saplandığında. Griptim ve önemsemedim. Doktorlar ağrı kesici verip gönderdi. Ağrılar geçmeyince gittimiz nöroloji uzmanı 'Kızınızın beyninde kitle tespit ettik acilen ameliyat olması gerekiyor. Bir dakika, bir saniye bile kızınız için zarar' dedi. O an gördüm ya babamın halini, 'Sen şu an kızın için buradasın, ben de kızım için ayakta durmak zorundayım' dedim... Koydular beni ambulansa. Hiç demediler 'Kızınla vedalaşır mısın?' diye. Geri geleceğimi bilmiyorum ki..."
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