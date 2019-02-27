İstanbul'da yürekleri sızlatan olay! 9 yaşındaki çocuğa çarptı, aracının masraflarının karşılanmasını istedi

İstanbul'da yaşanan olay yürekleri sızlattı. 16 Şubat'ta Erkan Aslı'ya (9) İlknur G'nin kullandığı otomobil çarptı. Elmacık kemiği ve sağ ayağında kırıklar oluşan küçük Erkan ise önceki gün ameliyat edildi. Polis tutanağında Erkan kusurlu bulundu. Yaralı çocuğun ablasına mesaj atan İlknur G. "Kusurlu görülmüşsünüz. Aracımda belli miktar masraf var. Kaskom yok. Bunu cebimden karşılayamam. Mahkemeden ücretin sizden tahsil edilmesini talep edeceğim" dedi.





Bu mesajla birlikte ikinci bir yıkım yaşadıklarını belirten baba Osman Aslı, "Kazadan sonra, geçmiş olsun için ne evimize ne de hastaneye geldi. Oğlumun psikolojisi bozuldu" diyerek isyan etti.



Osman ASİLTÜRK