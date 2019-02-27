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Cankurtaran
Kars'ta Temel ailesinin evinde yangın çıktı. 4 yaşındaki Ceren, beşikte uyuyan 7 aylık kardeşi Azmin'i alevlerin arasından kurtardı. "Kahraman" ilan edilen Ceren, geçen yıl da tandıra düşen kuzenini yaralı olarak kurtardığını anlattı. Küçük kahraman, büyüyünce doktor olup can kurtarmak istediğini açıkladı.

Bedir ALTUNOK

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