İstanbul Şişli'de 19 yıl önce işlenen ve TAKVİM'in gündeme getirmesiyle zaman aşımı süresine 1 yıl kala yeniden açılan Çağla Tuğaltay cinayeti dosyası inceleniyor. Faili meçhul kalan cinayet dosyasındaki rapora göre; Çağla planlı bir şekilde öldürüldü. Katilin, Çağla'yı tanıyan biri olma ihtimali çok yüksek... Çağla 15 yaşındayken Fulya'daki evlerinde boğazı kesilerek öldürülmüştü.
Zaman aşımı süresinin uzatılması için AİHM'e başvuruya hazırlanan Tuğaltay Ailesi, "Katilin vicdanı olsa 19 yıl saklanmaz ve ortaya çıkardı. Bu uzun süre içerisinde cinayeti duyan, öğrenen veya kulak misafiri olan birileri olduysa lütfen ihbarda bulunsun. Bizler 19 yıldır her gün aynı acıyı yaşıyoruz" dedi.
Emir SOMER
Zaman aşımı süresinin uzatılması için AİHM'e başvuruya hazırlanan Tuğaltay Ailesi, "Katilin vicdanı olsa 19 yıl saklanmaz ve ortaya çıkardı. Bu uzun süre içerisinde cinayeti duyan, öğrenen veya kulak misafiri olan birileri olduysa lütfen ihbarda bulunsun. Bizler 19 yıldır her gün aynı acıyı yaşıyoruz" dedi.
Emir SOMER
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