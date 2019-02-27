Bugünkü
Takvim

gibi tuzak

Bal gibi tuzak
İstanbul 'de oturan Adnan Bal (35), olduğunu açıkladı. Yıllardır yaşadığı mahalleye afişlerini astı. Ancak Nufüs Müdürlüğü'ne gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. 25 yıllık muhtar Sündüz Uluman'ın genç rakibini seçimlere sokmamak için gizlice adayın ikametini sildiği ortaya çıktı. Bal, 25 yıllık muhtarın kurduğu tuzak nedeniyle muhtarlığa adaylığını koyamadı. Çünkü, muhtar olacak adayın en az 6 ay süreyle bölgesinde ikamet etmesi şarttı. Genç muhtar adayının ihbarı üzerine, 25 yıllık muhtar hakkında soruşturma açıldı.



DİLEK YAMAN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBal gibi tuzak
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri