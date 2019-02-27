Bal gibi tuzak

İstanbul Cihangir'de oturan Adnan Bal (35), muhtar adayı olduğunu açıkladı. Yıllardır yaşadığı mahalleye afişlerini astı. Ancak Nufüs Müdürlüğü'ne gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. 25 yıllık muhtar Sündüz Uluman'ın genç rakibini seçimlere sokmamak için gizlice adayın ikametini sildiği ortaya çıktı. Bal, 25 yıllık muhtarın kurduğu tuzak nedeniyle muhtarlığa adaylığını koyamadı. Çünkü, muhtar olacak adayın en az 6 ay süreyle seçim bölgesinde ikamet etmesi şarttı. Genç muhtar adayının ihbarı üzerine, 25 yıllık muhtar hakkında soruşturma açıldı.
DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN
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