Korku filmi!

İzmir'de yaşayan Meltem Düzyaman, bir AVM'nin sinema salonuna gitti. Film izlerken üzerinde bir şeylerin dolaştığını hissetti. Daha sonra başına bir farenin çıktığını fark etti. Çığlık atıp, "İmdat" dedi. Salonu basan fareler nedeniyle herkes panikledi. Panik atak geçiren Düzyaman, hastaneye sevk edildi.
Genç kadın iğne ile sakinleştirildi. Genç kadının şikayetçi olduğu sinema yetkilileri ise "Fareler fast-food kısmından gelmiş" dedi. Bu açıklamayla ikinci kez şok yaşayan Düzyaman, "Şikayetçiyim. Yemek yenilen yerde böyle bir ihmal olmaz. AVM yönetimi, olaydan sonra yaptıkları araştırmada salonun üst kısmında fare yuvaları tespit ettiklerini ve temizlediklerini söyledi. Bu resmen rezillik" diyerek tepkisini dile getirdi.
ERAY ARPAŞİN
Genç kadın iğne ile sakinleştirildi. Genç kadının şikayetçi olduğu sinema yetkilileri ise "Fareler fast-food kısmından gelmiş" dedi. Bu açıklamayla ikinci kez şok yaşayan Düzyaman, "Şikayetçiyim. Yemek yenilen yerde böyle bir ihmal olmaz. AVM yönetimi, olaydan sonra yaptıkları araştırmada salonun üst kısmında fare yuvaları tespit ettiklerini ve temizlediklerini söyledi. Bu resmen rezillik" diyerek tepkisini dile getirdi.
ERAY ARPAŞİN
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