Kilolarını dövdü

Konya'da fazla kiloları nedeniyle sorun yaşayan Merve Yılmaz (25), kick boks yaptı. 5 ayda 100 kilodan 65 kiloya düşmeyi başardı. 35 kilo verdiğine inanamadığını belirten Yılmaz, "Kick boks ile daha hızlı kilo verebileceğimi öğrendim ve başladım. 7 aydır kick boks yapıyorum. 5 ayda da 35 kilo verdim. Başlarda bu kadar başarılı olabileceğimi sanmıyordum.
İlk 10 kiloyu verdikten sonra yapabileceğimi düşündüm, devam ettim ve çok iyi hissediyorum. Ailem çok şaşırdı. İradesiz biri olarak görünürüm; ama sonuca inanamadılar. Ben de böyle olacağını düşünemedim, ben de çok şaşırdım" ifadesini kullandı.
İlk 10 kiloyu verdikten sonra yapabileceğimi düşündüm, devam ettim ve çok iyi hissediyorum. Ailem çok şaşırdı. İradesiz biri olarak görünürüm; ama sonuca inanamadılar. Ben de böyle olacağını düşünemedim, ben de çok şaşırdım" ifadesini kullandı.
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