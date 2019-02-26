Kilolarını dövdü

fazla kiloları nedeniyle sorun yaşayan(25), kick boks yaptı. 5 ayda 100 kilodan 65 kiloya düşmeyi başardı. 35 kilo verdiğine inanamadığını belirten Yılmaz, "Kick boks ile daha hızlı kilo verebileceğimi öğrendim ve başladım. 7 aydır kick boks yapıyorum. 5 ayda daBaşlarda bu kadar başarılı olabileceğimi sanmıyordum.İlkyapabileceğimi düşündüm, devam ettim ve çok iyi hissediyorum. Ailem çok şaşırdı. İradesiz biri olarak görünürüm; ama sonuca inanamadılar. Ben de böyle olacağını düşünemedim, ben de çok şaşırdım" ifadesini kullandı.