Hızır acil! Adana’da kontrolden çıkan minibüs, yan yattı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen kadın doktor yaptı.

Kazayı gören kadın doktor yaralıların yardımına koştu, ilk müdahaleyi yaptı. Olay dün Adana'da yaşandı. Direksiyon kontrolünü yitiren minibüs sürücüsü kaldırıma çarptı. araç yan yattı. İçinde bulunan 2'si kadın 3 kişi, çevredekiler tarafından çıkarıldı. Hafif yaralanan kadınlar ise kazanın ardından şoka girdi. Bu sırada yoldan geçen kadın doktor, yardımına koştu. İlk müdahaleyi yapan kadın, "Ben doktorum, lütfen sakin olun ambulans gelene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim" dedi. Ayrıca kadın doktor şoka girenlere su içirdi, konuşarak onları sakinleştirmeye çalıştı. Kazazedeler ise sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Araç çekici yardımı ile kaza yerinden alındı.