Hastalıkların nedeni sağlıksız bağırsak! Kalbin yolu bağırsaktan geçer...

tıbbın babası Hipokrat, bundan binlerce yıl öncediyerek bize hastalıkların kaynağını gösterdi. Onu, Rus asıllı Nobel ödüllü biyolog İlya Meçnikov takip etti.diyen Meçnikov'u bilimsel araştırmalar da destekledi. Buna göre insanların hastalıklarının yaklaşıkkaynağı bağırsaklardı. Bilimin ve tıbbın gelişmesi ile kalp damar, diyabet ve AIDS gibi bulaşıcı hastalıkları bile tedavi edip iyileştirmeyi başardık. Ancakkesin bir tedavisini hala bulamadık. Önlemenin yoluna ise ulaştık:Peki bağırsaklar bizden ne istiyor? 10 binden fazla bakterinin yaşadığı bağırsaklar, prebiyotik, probiyotik, fermente edilmiş besinler, düşük karbonhidratlı ve glütensiz besinler ile sağlıklı yağlardan hoşlanıyor.