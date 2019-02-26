Modern tıbbın babası Hipokrat, bundan binlerce yıl önce "Bütün hastalıklar bağırsakta başlar" diyerek bize hastalıkların kaynağını gösterdi. Onu, Rus asıllı Nobel ödüllü biyolog İlya Meçnikov takip etti. "Ölüm, kalın bağırsakta başlar" diyen Meçnikov'u bilimsel araştırmalar da destekledi. Buna göre insanların hastalıklarının yaklaşık yüzde 90'ının kaynağı bağırsaklardı. Bilimin ve tıbbın gelişmesi ile kalp damar, diyabet ve AIDS gibi bulaşıcı hastalıkları bile tedavi edip iyileştirmeyi başardık. Ancak nörolojik hastalıkların kesin bir tedavisini hala bulamadık. Önlemenin yoluna ise ulaştık: Sağlıklı bağırsaklar! Peki bağırsaklar bizden ne istiyor? 10 binden fazla bakterinin yaşadığı bağırsaklar, prebiyotik, probiyotik, fermente edilmiş besinler, düşük karbonhidratlı ve glütensiz besinler ile sağlıklı yağlardan hoşlanıyor.
- Yaşam
- 26.02.2019
- Gazete
Hastalıkların nedeni sağlıksız bağırsak! Kalbin yolu bağırsaktan geçer...
Bütün hastalıklar, sağlıksız bağırsaktan yayılıyor. Dr. David Perlmutter, vücudun ikinci beyni sayılan bu organın sırrını açıklıyor: Yanlış beslenme sonucu zarar gören bağırsak kalp hastalıklarına hatta otizme bile neden olabilir.
Modern tıbbın babası Hipokrat, bundan binlerce yıl önce "Bütün hastalıklar bağırsakta başlar" diyerek bize hastalıkların kaynağını gösterdi. Onu, Rus asıllı Nobel ödüllü biyolog İlya Meçnikov takip etti. "Ölüm, kalın bağırsakta başlar" diyen Meçnikov'u bilimsel araştırmalar da destekledi. Buna göre insanların hastalıklarının yaklaşık yüzde 90'ının kaynağı bağırsaklardı. Bilimin ve tıbbın gelişmesi ile kalp damar, diyabet ve AIDS gibi bulaşıcı hastalıkları bile tedavi edip iyileştirmeyi başardık. Ancak nörolojik hastalıkların kesin bir tedavisini hala bulamadık. Önlemenin yoluna ise ulaştık: Sağlıklı bağırsaklar! Peki bağırsaklar bizden ne istiyor? 10 binden fazla bakterinin yaşadığı bağırsaklar, prebiyotik, probiyotik, fermente edilmiş besinler, düşük karbonhidratlı ve glütensiz besinler ile sağlıklı yağlardan hoşlanıyor.
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