Greyfurtla yağlarınız erisin

Fazla kilolar, can sıkıyor. Doğru besinlerin doğru şekilde tüketilmesi ise bu kilolardan kurtulmada etkin rol oynuyor. Uzmanlar, göbek bölgesindeki yağları eriten besinleri sıralıyor:
SİYAH ÇİKOLATA: Metabolizmayı hızlandırır. Sadece küçük bir parça yemek bile yağların erimesini sağlar.
TARÇIN: Kan şekerini dengeler. Metabolizma hızını artırır. Yağ yakar.
ARMUT: Yüksek pektin oranı ile vücudun su tutmasını önler. Ödem atar.
GREYFURT: Kış aylarının en kuvvetli meyvesi greyfurt, yüksek lif içeriği ile tok tutar. Yağ yakımını artırır.
SİYAH ÇİKOLATA: Metabolizmayı hızlandırır. Sadece küçük bir parça yemek bile yağların erimesini sağlar.
TARÇIN: Kan şekerini dengeler. Metabolizma hızını artırır. Yağ yakar.
ARMUT: Yüksek pektin oranı ile vücudun su tutmasını önler. Ödem atar.
GREYFURT: Kış aylarının en kuvvetli meyvesi greyfurt, yüksek lif içeriği ile tok tutar. Yağ yakımını artırır.
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