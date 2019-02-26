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Greyfurtla yağlarınız erisin

Greyfurtla yağlarınız erisin
Fazla kilolar, can sıkıyor. Doğru besinlerin doğru şekilde tüketilmesi ise bu kilolardan kurtulmada etkin rol oynuyor. Uzmanlar, göbek bölgesindeki yağları eriten besinleri sıralıyor:

SİYAH ÇİKOLATA: Metabolizmayı hızlandırır. Sadece küçük bir parça yemek bile yağların erimesini sağlar.

TARÇIN: Kan şekerini dengeler. Metabolizma hızını artırır. Yağ yakar.

ARMUT: Yüksek pektin oranı ile vücudun su tutmasını önler. Ödem atar.

GREYFURT: Kış aylarının en kuvvetli meyvesi greyfurt, yüksek lif içeriği ile tok tutar. Yağ yakımını artırır.

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