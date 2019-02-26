Genç futbol hakemi rahim kanserine yenildi Futbol hakemi 22 yaşındaki Özge Kanbay, rahim kanserine yenildi.

Manisa'da genç futbol hakemlerinden Özge Kanbay, daha 22 yaşındaydı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Öğretmenliği Bölümü'nde son sınıf öğrencisi olan genç kız, bir süre önce rahim kanserine yakalandı. Kemoterapi tedavisi gören Kanbay, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesinin bugün yapılacak törenin ardından toprağa verileceği açıklandı. Bölgesel liglerde birçok maçta düdük çalan Özge Kanbay'ın futbol hakemliğine lise yıllarında beden eğitimi öğretmeni olan eski Süper Lig hakemlerinden Yunus Yıldırım'ı örnek alarak başladığı öğrenildi.