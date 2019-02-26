Elde var sıfır!

İki gencin öldüğü trafik kazası davasının sanığı beraat etti. Kaza 2017'de Mersin'de meydana geldi. Yunus Emre Karan (27) ile yakın arkadaşı Abidin Gür (22), motosikletleriyle dolaşmaya çıktı. İkili, tali yoldan çıkan TIR'a çarptı. Gençler kurtulamadı. Tır şoförü ise savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ancak serbest bırakılmasına karar verildi.
Sıfır hatalı bulunan TIR şoförü, son duruşmada beraat etti. Abidin Gür'ün babası Halil Gür, "Bu karar doğru bir karar değildir. Evraklara bakarsanız doğru bir karar gibi duruyor ama vicdanen bu karar doğru değil. Tabi yüzde 100 bizim çocuklarımızın suçlu bulunması doğru değil. Acımız çok büyük. Adalet yerini bulmalı. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. Yunus Emre Karan'ın babası Ali Karan ise "Keşke insanların yaptıkları yanına kar kalmasa. iki tane can alacaksınız, ölüme vesile olacaksınız ve çok rahat bir şekilde hayatınızı devam ettireceksiniz. Benim oğlum 27, arkadaşı 22 yaşındaydı. 2 tane pırıl pırıl genç hayatını kaybetti. Ancak TIR şoförü hiçbir ceza almadı" ifadelerini kullandı.
Sıfır hatalı bulunan TIR şoförü, son duruşmada beraat etti. Abidin Gür'ün babası Halil Gür, "Bu karar doğru bir karar değildir. Evraklara bakarsanız doğru bir karar gibi duruyor ama vicdanen bu karar doğru değil. Tabi yüzde 100 bizim çocuklarımızın suçlu bulunması doğru değil. Acımız çok büyük. Adalet yerini bulmalı. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. Yunus Emre Karan'ın babası Ali Karan ise "Keşke insanların yaptıkları yanına kar kalmasa. iki tane can alacaksınız, ölüme vesile olacaksınız ve çok rahat bir şekilde hayatınızı devam ettireceksiniz. Benim oğlum 27, arkadaşı 22 yaşındaydı. 2 tane pırıl pırıl genç hayatını kaybetti. Ancak TIR şoförü hiçbir ceza almadı" ifadelerini kullandı.
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