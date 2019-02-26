Elde var sıfır!

gencin öldüğü trafik kazası davasının sanığı beraat etti. Kaza 2017'de Mersin'de meydana geldi.(27) ile yakın arkadaşı(22), motosikletleriyle dolaşmaya çıktı. İkili, tali yoldan çıkan TIR'a çarptı.Tır şoförü ise savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ancak serbest bırakılmasına karar verildi.Sıfır hatalı bulunan TIR şoförü, son duruşmada beraat etti. Abidin Gür'ün babası, "Tabi yüzde 100 bizim çocuklarımızın suçlu bulunması doğru değil. Acımız çok büyük. Adalet yerini bulmalı. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. Yunus Emre Karan'ın babası"Keşke insanların yaptıkları yanına kar kalmasa. iki tane can alacaksınız, ölüme vesile olacaksınız ve çok rahat bir şekilde hayatınızı devam ettireceksiniz." ifadelerini kullandı.