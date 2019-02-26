Geçirdiği bademcik ameliyatının ardından hayatını kaybeden Eren, gözyaşlarıyla toprağa verdildi. Zonguldak Ereğli'de yaşayan Ebru-Cüneyt Akalın çiftinin 5 yaşındaki çocukları Eren, 12 Şubat'ta bademcik ameliyatına girdi. Taburcu olduktan sonra gittiği evinde fenalaşan Eren hayatını kaybetti. Akalın çifti, acil serviste aldıkları acı haberle sinir krizi geçirdi. Hastaneyi ve doktoru suçlayan ailenin şikayeti üzerine savcılık harekete geçti. Cumhuriyet savcısı, Eren'in kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmasına karar verdi. Yavrusunu gözyaşları içerisinde toprağa veren anne Akalın, "Zaten çocuğum yolda canını verdi. Götüremedim, yetiştiremedim çocuğumu" diyerek feryat etti.
- Yaşam
- 26.02.2019
- Gazete
Bademcik ameliyatı olan Eren 1 gün sonra hayatını kaybetti
5 yaşındaki Eren, bademcik ameliyatından sonra yaşamını yitirdi. Hastaneyi suçlayan acılı aile sinir krizi geçirdi.
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