Aşk için hurma

Mutlu bir aşkın yolu, mutfaktan geçiyor. İçerdiği faydalı vitamin ve mineraller ile hurma mutluluğu vaat ediyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Kan dolaşımını artıran hurma, erkeklerde sperm kalitesini destekliyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kolon, göğüs ve rahim kanserine karşı korur.
Kalp hastalıklarını önler.
Anne sütünü artırır.
Stresi ve gerginliği azaltır.
Kansızlığı iyileştirir.
Kolon, göğüs ve rahim kanserine karşı korur.
Kalp hastalıklarını önler.
Anne sütünü artırır.
Stresi ve gerginliği azaltır.
Kansızlığı iyileştirir.
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