Aşk için hurma

bir aşkın yolu,geçiyor. İçerdiği faydalı vitamin ve mineraller ilemutluluğu vaat ediyor. Afrodizyak etkisi göstererekartırıyor. Kan dolaşımını artıran hurma, erkeklerdedestekliyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:Kalp hastalıklarını önler.Stresi ve gerginliği azaltır.