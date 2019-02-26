Aferin çocuklar

Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde bir yavru köpeğin ayağı kırıldı. Mehmet Akif İlkokulu'nda okuyan duyarlı öğrenciler ise acı içinde kıvranan hayvana sahip çıktı. Çocuklar tarafından veterinere götürülen köpek tedavi altına alındı. Duyarlı miniklere ise tebrik yağdı.