Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde bir yavru köpeğin ayağı kırıldı. Mehmet Akif İlkokulu'nda okuyan duyarlı öğrenciler ise acı içinde kıvranan hayvana sahip çıktı. Çocuklar tarafından veterinere götürülen köpek tedavi altına alındı. Duyarlı miniklere ise tebrik yağdı.
- Yaşam
- 26.02.2019
- Gazete
Aferin çocuklar
- Yeşilçam'ın fettan kadını Lale Belkıs'ın son hali şaşırttı
- Kadir Gecesi'nin önemi nedir?
- BİM'de cuma indirimleri belli oldu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.