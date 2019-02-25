Baş ağrısı, toplumda en sık görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Hemen herkesin hayatının bir döneminde yaşadığı bu ağrı, kimi zaman dayanılmaz bir hal alıyor. Nedeni bilinmeyen baş ağrıları arasında yer alan migren, adıy- la bile korkutmaya yetiyor. Ülkemizde her 6-7 kişiden birinin yaşadığı migren, kadınlarda daha sık görülüyor. Uzmanlar, migren atakları hakkında şu bilgileri veriyor... Migren atakları, 4-72 saat arasında sürüyor. Orta ve şiddetli olan ağrılar, zonklayıcı özellik gösteriyor. Ataklar halinde seyreden ağrıya bulantı ve kusma eşlik ediyor. Migren ağrıları, çevresel faktörlerden de fazlasıyla etkileniyor. Özellikle çikolata, kabuklu kuruyemişler, baharatlar, deniz ürünleri, bazı gıdalara konulan aspartam gibi katkı maddeleri, peynir, salam, sucuk ve sosis gibi besinlerin migren ağrılarını artırdığı biliniyor. Yiyecekler dışında uyku düzenindeki değişiklikler, hava kirliliği, yüksek ses ve gürültülü ortamlar hatta parfüm kokusu bile migren ataklarına neden olabiliyor.