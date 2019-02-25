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'ın ailesi içini 'e döktü: Her gün ölüyoruz

’da , 19 yıl önce evinde öldürüldü. Ailesi, dosyanın zaman aşımına uğramasına 1 yıl kala içini ’e döktü: Her gün ölüyoruz.

Her gün ölüyoruz
Sır te zaman aşımı için son 1 yıl kaldı. Kızlarını kaybeden aile, yaşadıklarını TAKVİM'e anlattı. 'da, lise öğrencisi Çağla Tuğaltay (15), 2000'de evinde evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Kapıda bir zorlama tespit edilemedi. Katil zanlısı delilleri yok etmişti, görgü tanığı da yoktu. Tam 19 yıldır zanlı bulunamadı. Olayın, zaman aşımına ve dosyanın düşmesine sadece 1 yıl kaldı. Çağla'nın ailesi TAKVİM'e konuştu. Anne Gülnur Tuğaltay, baba Nedim Tuğaltay ile ağabey İlker şunları anlattı:



Çağla Tuğaltay, henüz 15 yaşındayken hunharca katledildi.

'ARAMIZDA DOLAŞMASIN'
19 yıldır her gün ölüyoruz. Aynı acıyı her gün yazıyoruz. Katil serbest ve belki de çok rahat bir yaşam sürüyor. Lütfen çığlığımızı duyun. Kızımızın katili artık aramızda dolaşmasın.
Delile ihtiyaç duyulur diye cinayetten sonra evi kapattık. 2 yıl hiç kullanmadık. İçeriye kimseyi sokmadık. Sonra da satmak zorunda kaldık. Kapıda zorlama, tecavüz ve hırsızlık izi bulunmadı. Ev dağıtılmamıştı bile...
Çağla tanımadığı birini asla eve sokmazdı. Katilin, kızımız eve girerken zorla içeriye girdiğini düşünüyoruz.
Dosya zaman aşımına uğrayacak. Acımızın katlanmasını istemiyoruz. O evde, günümüz teknolojisi eşliğinde yeni bir 'luminol' incelemesi yapılabilir.

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