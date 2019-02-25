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’da 'bitcoin' i sanıklarına ceza yağdı

’da , sanal para olan bitcoin için katledildi. Sanıklara toplam 46 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Cezacoin
Kayıtlara geçen ilk 'bitcoin' i sanıklarına ceza yağdı. Olay genç yıl 'da yaşandı. Şükrü Mert Ersoy (23), otomobilinde boğularak katledildi. Polis, Ersoy'u öldürdüğü suçlamasıyla Moray Akça, Fırat Burun, Sergen Yasak, Seydo Salacak ve Mehmet Yeşilkaya'yı yakaladı. 5 kişi 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Dün ise karar duruşması vardı. Sanıkların avukatları savunmalarında, yargılamanın 'kasten öldürme' değil, 'kastı aşan öldürme' suçundan yapılmasını, yeni bir adli tıp raporu alınmasını ve öldürülen Ersoy'a ait bilgisayarın yeniden bilirkişiye gönderilerek incelenmesini talep etti. Mahkeme, reddetti. Son sözleri sorulan sanıklar pişman olduklarını söyleyerek tahliyelerini ve beraat kararı verilmesini istedi. Moray Akça, Mehmet Yeşilkaya, Fırat Burun ve Sergen Yasak'a ayrı ayrı 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu ve 'gece vakti nitelikli yağma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis, Seydo Salacak'a da toplam 16 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



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