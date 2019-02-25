4 yaşındaki Ceren, küçük kardeşini ölümden kurtardı

Kahraman abla, küçük kardeşini ölümden kurtardı. Olay dün Kars'ta yaşandı. Tek katlı evde oturan Sebahat (73) ve Mehmet (74) Temel çifti, 5 Şubat'ta, uyuyan torunları Ceren ve Asmin'i evde bıraktı. Bu sırada yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği evde, soba borularının düşmesi üzerine Ceren Temel (4) uyandı. 7 aylık kardeşi Asmin'i kucağına alıp dışarı çıkardı. Temel çifti ise torunlarının alevlerden kurtulduğunu görünce büyük sevinç yaşadı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürdü, ev ise kullanılamaz hale geldi. Kardeşini yanmaktan kurtaran Ceren Temel, "Evde kardeşimle uyuyorduk. Ayağıma bir şey düştü ve ben uyandım. Alevleri görünce de hemen kardeşimin yanına gittim ve kucağıma alıp dışarı çıkardım. Eğer kardeşimi alıp, çıkarmasaydım yanacaktı. Şimdi çok mutluyum" dedi.
Hiçbir şeyden haberi olan küçük Asmin, ablasının kucağından bir an olsun inmiyor.
Hiçbir şeyden haberi olan küçük Asmin, ablasının kucağından bir an olsun inmiyor.
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