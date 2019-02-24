Daha önce tanımadığı ve böbreklerinin iflas ettiğini öğrendiği genç kadına böbreğinin birini veren adam 'insanlık ölmemiş' dedirtti. Kocaeli'de bir nakliye firmasında çalışan Hayrettin Dinçay (40), bir yakın arkadaşı vasıtasıyla Didem Yörükoğlu (34) ile tanıştı. Dinçay, Yörükoğlu'nun şeker hastalığına bağlı olarak böbreklerinin iflas ettiğini ve nişanlı olmasına rağmen yaşam sevincini yitirdiğini fark edince uyarsa kendi böbreğinin birini verebileceğini söyledi. 5 Şubat'ta nakil yapıldı. Genç kadın sağlığına kavuştu. Yörükoğlu, "Bu da bana bir nişan hediyesi gibi, evlilik hediyesi gibi oldu ve ömürlük bir hediye oldu. Bundan da çok mutluluk duyuyorum. Gerçekten bu kadar olumlu şeyler olacağını beklemiyordum" dedi. Dinçay hiç tereddütsüz bir şekilde böbreğini bağışladığını belirterek, "Her insanın yapması gereken şeyi yapmaya çalıştım. Hiç tereddütsüz bir şekilde karar aldım. Bu kendi arkadaşım, dostum veya kendi ailemden biri olabilirdi. Bu konuda benim onlara bir evlilik hediyem olsun düşüncesiyle hareket ettim." diye konuştu.
HALİT TURAN
HALİT TURAN
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