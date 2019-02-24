Gözlere roka kemiklere pancar

bir hayat için besinlerde bulunan vitaminler önem taşıyor. Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, hangi vitaminin hangi hastalıklara iyi geldiğini sıralıyor. Şu bilgileri veriyor:A vitamini: Göz sağlığını korur. Havuç, maydanoz, dereotu, ısırgan otu, pazı, taze nane, sarı biber, kayısı ve rokada bulunur.E vitamini: Kalbi korur ve güçlendirir. Kayısı, marul, domates ve fasulyede bulunur.K vitamini: Şalgam, pancar, pazı ve kuşkonmazda bulunur. Kemikleri güçlendirir.B vitamini: Beyni güçlendirir. Erik, brokoli, bezelyeve avokadoda bulunur.C vitamini: Kırmızıbiber ve kivide bulunur. Dişleri güçlendirir. Tansiyonu düşürür.