Google Berkay

İstanbul'da bilişim öğrencisi 17 yaşındaki Berkay Çatak, yazılım dahisiydi. Şimdiye kadar birçok proje üretti. Son olarak trafik ışığını yaya yoğunluğuna göre ayarlayan bir sistem geliştirdi. Bu projeyle, Google'ın düzenlediği bilim yarışmasında boy gösterdi. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Berkay, kazandığı takdirde eğitim bursu alacağını söyledi. Yarışmanın sonuçlarının ise Mayıs'ta açıklanacağı bildirildi.
- Yaşam
- 24.02.2019
- Gazete
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