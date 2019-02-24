Denizli'de boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan D.K. dün 7 katlı otelde oda tuttu. Son kattaki odasına çıkıp pencereyi açtı, kendisini sarkıttı. Durumu fark eden vatandaşlar, gözlerine inanamadı. Hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini aradı. Psikolog ve ekipler D.K.'yi yaklaşık 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen ikna olmayan genç kadın, bir anda kendisini boşluğa bıraktı. Bir polis memuru, D.K.'yı son anda yakaladı. Ölümün kıyısından alınan D.K., sağlık ekipleri tarafından sakinleştirici iğne yapıldıktan sonra hastaneye kaldrıldı. Bir görgü tanığı ise şunları söyledi: "Önce bir çığlık duydum. Hemen dükkandan dışarıya fırladım. Kafamı yukarı kaldırdığımda kadını pencerede gördüm. Daha sora polisler geldi. Kadın kurtardıralar. Yüreğimiz ağzımıza geldi."