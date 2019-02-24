Bağırsaklara günde bir elma

ağrısı, şişkinlik, sırt ve baş ağrısı... Tüm bunlarbelirtilerini oluşturuyor. Tıptadenilen bu hastalık, hayatı kabusa çeviriyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Koral Önal, bağırsağın çalışma düzeninden kaynaklanan bu hastalığın kronik bir problem olduğunu belirtiyor.daha sık görülen huzursuz bağırsakla ilgili şu bilgileri veriyor: Huzursuz bağırsak sendromu, karnın çeşitli bölgelerinde ağrı veile belirti veriyor. Ağrı genellikle gelip gidici tarzda oluyor. Bu şikayetlerin yanında baş ağrısı, iştahsızlık, yorgunluk hissi,da görülebiliyor. İlerleyici bir hastalık olmayanvücuda zarar vermiyor ancakdüşürüyor. Hastaların ilk olarak beslenmelerine dikkat etmesi gerekiyor. Düzenli egzersiz yapmak, gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmak ve doktor tedavisini aksatmamak hastalığın yarattığı olumsuz etkileri iyileştiriyor.Probiyotik etkisi ile bağırsak florasını zenginleştirir. Her güntüketmek gerekir.Bağırsakları güçlendirir.yemek kabızlık ve ishale karşı korur.Bulgur, nohut, kuru fasulye, barbunya yüksek posa içeriği sayesindeçalışmasını düzenler.Bağırsaklardaki faydalı bakterileri korur.tüketmek yararlıdır.Sindirimi düzenler.Lifli yapısı ilekorur.