Bağırsaklara günde bir elma

Karın ağrısı, şişkinlik, sırt ve baş ağrısı... Tüm bunlar Huzursuz Bağırsak Sendromu'nun belirtilerini oluşturuyor. Tıpta İrritabl Bağırsak Sendromu denilen bu hastalık, hayatı kabusa çeviriyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Koral Önal, bağırsağın çalışma düzeninden kaynaklanan bu hastalığın kronik bir problem olduğunu belirtiyor.
Gençlerde ve kadınlarda daha sık görülen huzursuz bağırsakla ilgili şu bilgileri veriyor: Huzursuz bağırsak sendromu, karnın çeşitli bölgelerinde ağrı ve rahatsızlık hissi ile belirti veriyor. Ağrı genellikle gelip gidici tarzda oluyor. Bu şikayetlerin yanında baş ağrısı, iştahsızlık, yorgunluk hissi, bel ve sırt ağrıları da görülebiliyor. İlerleyici bir hastalık olmayan Huzursuz Bağırsak Sendromu vücuda zarar vermiyor ancak yaşam kalitesini düşürüyor. Hastaların ilk olarak beslenmelerine dikkat etmesi gerekiyor. Düzenli egzersiz yapmak, gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmak ve doktor tedavisini aksatmamak hastalığın yarattığı olumsuz etkileri iyileştiriyor.
MUCİZE BESİNLER
KEFİR: Probiyotik etkisi ile bağırsak florasını zenginleştirir. Her gün 1 su bardağı tüketmek gerekir.
YOĞURT: Bağırsakları güçlendirir. Günde 2 kase yoğurt yemek kabızlık ve ishale karşı korur.
KURU BAKLAGİLLER:Bulgur, nohut, kuru fasulye, barbunya yüksek posa içeriği sayesinde bağırsakların çalışmasını düzenler.
BADEM: Bağırsaklardaki faydalı bakterileri korur. Günde 10 adet tüketmek yararlıdır.
MUZ: Sindirimi düzenler.
ELMA: Lifli yapısı ile mideyi ve bağırsakları korur.
Gençlerde ve kadınlarda daha sık görülen huzursuz bağırsakla ilgili şu bilgileri veriyor: Huzursuz bağırsak sendromu, karnın çeşitli bölgelerinde ağrı ve rahatsızlık hissi ile belirti veriyor. Ağrı genellikle gelip gidici tarzda oluyor. Bu şikayetlerin yanında baş ağrısı, iştahsızlık, yorgunluk hissi, bel ve sırt ağrıları da görülebiliyor. İlerleyici bir hastalık olmayan Huzursuz Bağırsak Sendromu vücuda zarar vermiyor ancak yaşam kalitesini düşürüyor. Hastaların ilk olarak beslenmelerine dikkat etmesi gerekiyor. Düzenli egzersiz yapmak, gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmak ve doktor tedavisini aksatmamak hastalığın yarattığı olumsuz etkileri iyileştiriyor.
MUCİZE BESİNLER
KEFİR: Probiyotik etkisi ile bağırsak florasını zenginleştirir. Her gün 1 su bardağı tüketmek gerekir.
YOĞURT: Bağırsakları güçlendirir. Günde 2 kase yoğurt yemek kabızlık ve ishale karşı korur.
KURU BAKLAGİLLER:Bulgur, nohut, kuru fasulye, barbunya yüksek posa içeriği sayesinde bağırsakların çalışmasını düzenler.
BADEM: Bağırsaklardaki faydalı bakterileri korur. Günde 10 adet tüketmek yararlıdır.
MUZ: Sindirimi düzenler.
ELMA: Lifli yapısı ile mideyi ve bağırsakları korur.
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