Aşka limon sıkın

İçerdiği C vitamini ile şifa veren limon, bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan koruyor. Cinsel hayatta da mutluluk veriyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Karaciğeri ve böbrekleri temizler.
Antioksidan etkisi gösterir, vücudu hastalıklardan korur.
Beyni güçlendirir.
Yüksek tansiyona iyi gelir.
Kansere karşı koruyan bileşenler içerir.
Göz sağlığını korur.
Gribe karşı vücudu güçlendirir.
Karaciğeri ve böbrekleri temizler.
Antioksidan etkisi gösterir, vücudu hastalıklardan korur.
Beyni güçlendirir.
Yüksek tansiyona iyi gelir.
Kansere karşı koruyan bileşenler içerir.
Göz sağlığını korur.
Gribe karşı vücudu güçlendirir.
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