Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Çankırı, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Marmara, Batı Karadeniz, Çankırı ile Ankara'nın doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.





HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.







İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



Sıcaklığın sıfır derece ölçüldüğü İstanbul'da yağışların bugün de etkili olması bekleniyor.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluların hiçbir olumsuzluk yaşamaması için 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracını göreve hazır tutuyor.

İstanbul'da pazartesi günü çok bulutlu, salı günü ise parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar ise artarak 6-7 derece civarında olacak.



EGE

Çok bulutlu, Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de yer yer pus bekleniyor.