Kalpten uyarı!

yorgunluk, çabuk yorulma ve nefes darlığı... Şehir hayatının koşturmacası arasında hemen herkes bu şikayetlerden yakınıyor. Sorununun 'depresyon' olduğunu düşünenler ise yanılıyor! Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Karşıdağ, fiziksel hastalıkların depresyon belirtisi verebileceğini söylüyor. Erken kontrolün şart olduğunu belirterek şu bilgileri veriyor:Kan şekerindeki dalgalanmalar, konsantrasyon güçlüğü, iştah artması, sinirlilik ve tahammülsüzlüğü beraberinde getiriyor. Hasta kimi zaman sorununun ruhsal olduğunu düşünse de diyabetin tedavisinin aksatılmaması gerekiyor.Halsizlik, isteksizlik gibi şikayetlere neden olan kalp hastalıkları, aşk hayatını da olumsuz etkiliyor. Bu hastalarda cinsel isteksizlik ile ilişki sırasında nefes darlığı görülebiliyor.Tiroidin fazla çalıştığı hipotiroidi varlığında halsizlik, bitkinlik, kilo artışı ve gün boyu uyuma isteği görülüyor.Kansızlık; halsizlik, isteksizlik ve iştahsızlığa neden oluyor.Parkinson ve epilepsi gibi hastalıklar depresyonla benzer etki gösteriyor.Ruh halini değiştiren ve mutsuzluk veren kronik hastalıkların neden olumsuz etkilerden kurtulmada, besinler etkin rol oynuyor. Uzmanlar, mutluluk ve enerji veren besinleri sıralıyor: MUZ: Serotonini yükseltir. CEVIZ: Günde 2-3 ceviz yemek mutluluk verir. KURU INCIR: Serotonin içeren bu meyve ara öğünlerde yendiğinde enerji ve zindelik verir. BAL: Enerji seviyesini yükseltir. Kahvaltıda bal yemek, tüm günü enerjik geçirmeyi sağlar.