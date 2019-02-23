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Çok ayıp

Tur otobüsü çalışanları, ’nda bir Arap müşteriyle tartıştı. Sinirlenen personel, e tekme tokat saldırdı. Yaralanan adam canını zor kurtardı. Skandal anlar ise kameralara yansıdı

Çok ayıp

'nin doğal güzellikleri dünyayı kıskandırdı. Ülkemize yağdı. Son yıllarda özellikle Arap turist sayısında patlama yaşandı. Ancak turizmin başkenti konumunda olan 'da çekilen bir fotoğraf büyük tepki topladı. Skandal, 'nda yaşandı. Tur otobüsünde çalışan personeller ile bir Arap turist arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine taraflar otobüsten ayrıldı. Taksim Meydanı'nda onlarca kişinin şaşkın bakışları arasında Arap turistle tartışmaya devam eden otobüsçüler, hızını alamadı. Bu kez turiste tekme tokat saldırdı. Meydan dayağı yiyen turist, kaçarak bölgeden uzaklaştı. Skandal anlar ise cep telefonuyla saniye saniye kayda alındı.



Tur otobüsü çalışanları, Arap turiste küfürler etti.



Otobüs çalışanları, turisti itip tekmeledi.



Yumruk darbeleri alan turist, canını zor kurtardı.

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