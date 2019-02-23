Çarpıp ağladı

Çarptığı kadını yaralı gören sürücü gözyaşlarını tutamadı. Olay dün İstanbul Beylikdüzü'de yaşandı. Kargo şirketine ait kapalı kasa minibüsü ile geri geri giden Ömer Kartay, eşi ile birlikte yürüyen Kezban Kuzu'ya (65) çarptı. Yere düşen kadın yaralandı. Durumu fark eden Kartay, gözyaşlarını tutamadı. Yaşlı kadın yakındaki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kartay, "Ona bir şey olursa, vicdan azabından yaşayamam. Görünmeyen bir noktadaydı" dedi.