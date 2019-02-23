Acı biber cinsel hayatı renklendiriyor

lezzet katansağlığımıza olan faydalarıyla dikkat çekiyor.İştah açan acı biber, cinsel hayatırenklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile libidoyuyükseltiyor. Gripten koruyan, ağrıkesen biberin diğer faydaları ise şöylesıralanıyor...Kalp krizinden korur.Zayıflamaya yardımcı olur.Kan dolaşımını hızlandırır.Kan şekerini düzenler.