Yemeklere lezzet katan acı biber, sağlığımıza olan faydalarıyla dikkat çekiyor. İştah açan acı biber, cinsel hayatı renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile libidoyu yükseltiyor. Gripten koruyan, ağrı kesen biberin diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...
Kötü kolesterolü düşürür.
Kalp krizinden korur.
Mide ülserini engeller.
Zayıflamaya yardımcı olur.
Sindirimi rahatlatır.
Kan dolaşımını hızlandırır.
Kanserli hücreleri küçültür.
Kan şekerini düzenler.
Romatizma ağrılarını azaltır.
Kötü kolesterolü düşürür.
Kalp krizinden korur.
Mide ülserini engeller.
Zayıflamaya yardımcı olur.
Sindirimi rahatlatır.
Kan dolaşımını hızlandırır.
Kanserli hücreleri küçültür.
Kan şekerini düzenler.
Romatizma ağrılarını azaltır.
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biber yemem.almam.
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