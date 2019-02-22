Yangın faciası

Gaziantep'te Ali Baba Mahallesi'nde dün gece geç saatlerde görme engelli Ali Salih Gürkan'a (48) ait tek odalı evde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. dışarı çıkmayı başarırken, 2 ay önce tanışıp, birlikte yaşamaya başladığı Zeynep Gürbüz ise içeride mahsur kaldı. Komşular, itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Evde yapılan kontrollerde, Zeynep Gürbüz'ün cesedi bulundu. Gürbüz'ün cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan otopsinin ardından Gürbüz'ün cansız bedeni, toprağa verilmek üzere ailesi tarafından teslim alındı.
- Yaşam
- 22.02.2019
- Gazete
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