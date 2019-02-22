İzmir'de yaşayan Funda Bayraktar, dün kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yol kenarındaki bir ağaca çarptı, ardından sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir araca çarptı. Bayraktar ile beraberinde bulunan Dilek Mut ve oğlu Kadir Mut yaralandı. Diğer araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Bayraktar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
- Yaşam
- 22.02.2019
- Gazete
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