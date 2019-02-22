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Muhabire kurşun!

’ta boşanma davası sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tabancayla vurulan muhabir ağır yaralandı.

Muhabire kurşun!
Boşanma davası sonrası adliye karıştı. Çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Olay dün 'ta yaşandı. Mahkemeden çıkan kadın ve yakınları ile boşanma aşamasında olduğu H.O.K. arasında tartışma çıktı. Öfkeli koca, aracından aldığı tabancayla, eşinin yakını Selçuk Koçaklı'ya ateş etti. Karnından yaralanan genç kanlar içinde yere yığıldı. Yerel bir gazetede muhabirlik yapan Koçaklı hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Şüpheli ve yanındakiler gözaltına alındı. Silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, H.K., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkararak 'ya ateş ediyor. Koçaklı, karnına isabet eden kurşunla yerde kalırken H.K., kalabalığa doğru ateş etmek istediği, ancak silahının tutukluk yaptığı görülüyor.



Kurşunların hedefi olan genç adam, karnından vuruldu. Yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu.

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