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Kansersavar çift

Kansersavar çift
Muğla Bodrum'da yaşayan Güldane Açacak (72), 23 yılda 2 kere meme, beyin ve karaciğer kanseriyle mücadele etti. Doktorlar 3 ay ömür biçti. Ancak eğitimci yazar Halis Açacak, eşine her zaman güç verdi. "Yaşamaz" denilen yaşlı kadın 4 kez yakalandığı kanseri, eşinin sevgisi ve ilgisi sayesinde yendi. Halis Açacak, "Eşimin doktoru bana 'Sen al, eşini evine götür, çocuklarının arasında mutlu yaşasın' dedi. Eşimi eve götürdükten sonra etrafında insanlardan oluşan sevgi çemberi kurdum. Kan değerlerini yüksek tutan yiyeceklerle besledim. Bu sayede kemoterapi ilaçlarını çok rahat aldı ve 4 kere kanseri atlattı" dedi. 3 çocuk 7 torun sahibi Güldane Açacak da "4 kere kanseri yendim. Eşim sayesinde bugünleri gördüm" diyerek kanser hastalarına umut verdi.

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