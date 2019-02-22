Elin kırılsın!

Selamına karşılık alamayan yaşlı adam, beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Olay dün Düzce'de yaşandı. Mustafa Necati Erdem (95), iki gence selam verdi. Selamını almayanları uyaran yaşlı adam, akrabasının işyerine girdi.
Arkasından gelen bir kişi, 'Sen kimsin, bana laf ediyorsun' diyerek yaşlı adamı tokatladı. Erdem, aldığı darbeyle yere yığıldı. Şüpheli kaçtı, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Mustafa Necati Erdem, olaydan dolayı üzüntü yaşadığını ifade ederek, "Benim gibi yaşlı ve eski vaiz olan birisi olarak böyle bir şeyle karşı karşıya kalmam çok üzücü bir hadisedir.
Yüzümdeki morluk o tokattan sonra oldu" dedi. Polis, adama vuran kişinin Y.B. olduğunu tespit etti, peşine düştü.
Arkasından gelen bir kişi, 'Sen kimsin, bana laf ediyorsun' diyerek yaşlı adamı tokatladı. Erdem, aldığı darbeyle yere yığıldı. Şüpheli kaçtı, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Mustafa Necati Erdem, olaydan dolayı üzüntü yaşadığını ifade ederek, "Benim gibi yaşlı ve eski vaiz olan birisi olarak böyle bir şeyle karşı karşıya kalmam çok üzücü bir hadisedir.
Yüzümdeki morluk o tokattan sonra oldu" dedi. Polis, adama vuran kişinin Y.B. olduğunu tespit etti, peşine düştü.
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