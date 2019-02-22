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Dr. Hayat

Dr. Hayat
Akşehir'de aile hekimliği yapan Dr. Ethem Akyel, hayat kurtarmak için harekete geçti. 3 yıl önce Türk Kızılayı'na kan verdi. Donör olmaya karar verdi. 2 ay önce hastalarını muayene ederken hayatının en güzel haberini öğrendi. 'na bağlı TÜRKÖK birimi, doktoru arayıp, nakil bekleyen bir hastayla kemik iliğinin uyumlu olduğu haberini verdi. Kök hücre bağışıyla hiç tanımadığı hastaya umut olan Akyel, "Donör olduğum kişi ile tanışmak güzel olur" dedi.

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