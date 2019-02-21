İrmik helvası nasıl yapılır? En pratik irmik, un ve saray helvası tarifi

Helva çay saatlerinde severek yapılması ve yenilmesinin dışında yas zamanlarında da yapılan bir helvadır. İrmik ya da undan yapılan helva ölen bir kişinin ardından pişirilir. Peki irmik, un ve saray helvası nasıl yapılır?



İrmik helvası tarifi



Malzemeler:

-2 yemek kaşığı tereyağı

-2 su bardağı irmik

-İsteğe göre 1-1,5 su bardağı şeker

-2 su bardağı su



Yapılışı:

Tereyağını tavada erittikten sonra irmiği üzerine dökün. Orta ateşte yaklaşık 3 dakika sürekli karıştırarak kavurun. Sonrasında ocağın altını kısıp 3 dakika da kısık ateşte iyice kavurun. Şekeri ekledikten sonra 4 dakika daha kavurma işlemine devam edin. İrmiği yakmamaya özen gösterin. Altını kısıktan normale getirip suyu ekleyin ve kaynadıktan sonra yeniden kısın. Birazcık akışkan ve sulu bırakıp altını kapatın. Dinlendikten sonra yanında isterseniz dondurmayla servis edebilirsiniz.





Un helvası tarifi



Malzemeler:

-100 gram margarin

-1 çay bardağı sıvı yağ

-2 su bardağı un

-Kırılmış ceviz

-2 su bardağı toz şeker

-3 su bardağı sıcak su



Yapılışı:



Bir kasede sıcak suyu ve toz şekeri karıştırın. Çelik tencerede margarini ve sıvı yağı eritin. Sonra unu ilave ederek tahta kaşıkla karıştırın (un kahverengi olana kadar). Sonra cevizleri ekleyin ve 5 dakika daha karıştırın. Sıcak suyu ilave edin, yavaş yavaş ve her zaman karıştırın. Ocaktan aldıktan sonra çorba kaşığıyla şekil verin.





Saray helvası tarifi



Malzemeler:

-6 su bardağı

-un (200 ml.lik su bardağı)

-2 su bardağı

-pudra şekeri

-250 gram

-tereyağı

-üzeri için pudra şekeri



Yapılışı:

Yapışmaz yayvan bir tencereye unu alın. Kısık ateşte arada bir karıştırarak un kokusu çıkana kadar kavurun. Sonra ocağın altını kapatın ve biraz ılınması için 15 dakika kadar bekletin. Sonrasında pudra şekerini ekleyin ve karıştırın. Bir kaşıkla kenarlardan içeri doğru karıştırarak, unla şekerin bütünleşmesini sağlayın. Küçük bir sos tenceresinde tereyağını kısık ateşte eritin. Eritilmiş tereyağını un-şeker karışımının üzerine ekleyin ve kaşık yardımıyla biraz karıştırdıktan sonra elinizle iyice yoğurun. Cam servis kabını zeytinyağı ile yağlayın ve helvayı tepsiye boşaltın. Elinizle sıkıştırarak ve yayarak tepsiye yerleştirin. Sonrasında helva sıcakken bıçakla dilimleyin. Tel süzgeç yardımıyla pudra şekerini helva dilimlerinin üzerine serpiştirin. Helva oda ısısına gelince buzdolabına kaldırın. En az bir saat buzdolabında beklettikten sonra servis yapın.