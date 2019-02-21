Cep telefonu sahte çıkarsa Hukukçu Feride Hilal İmal, sizlerden gelen soruları yanıtladı...

Alınan cep telefonunun replika çıkmasına ne dersiniz? Çok kızgınım ve dava açmak istiyorum. Nelere dikkat etmeliyim?

ALDIĞINIZ telefon replika çıktıysa; burada basit bir ayıp değil, Türk Ceza Kanunu gereği diğer unsurları da varsa dolandırıcılık suçu gündeme gelebilir. Bu konuda suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

Telefonunuzu değiştirmek ve iade ederek paranızı almak şeklinde seçimlik haklarınız vardır. İl veya İlçe tüketici hakem heyetine başvurarak talebiniz doğrultusunda karar verilmesini sağlayabilirsiniz.



VELAYET HAKKI DEĞİŞEBİLİR

Eşim, çocuğumu göstermiyor. Yasal olarak hakkımı kullanamıyorum.

Polisle gittiğim halde bir çözüm olmadı. Acaba bunun için dava açarsam bir çözüm olur mu?

EŞİNİZİN size çocuğunuzu göstermemesi velayet hakkının kötüye kullanılmasıdır. Mahkemenin kişisel ilişki tesisi için belirlediği günlerde icra kanalı ile çocuğunuzu teslim alabilirsiniz. Eşinizin bu davranışına devam etmesi, çocuğu size göstermemesi, çocuğun velayetinin değiştirilmesine sebep olabilir.

Eşinizi bu konuda uyarın, velayet konusunda talebiniz varsa velayet hakkının değiştirilmesi davası açabilir, çocuğunuzun yüksek menfaatine de uygun düşmesi halinde çocuğunuzun velayetini alabilirsiniz.



TRAFİK CEZASINI MİRASÇI ÖDEMEZ

Babam vefat edeli 9 yıl oldu. Üzerine de 3 araç bulunuyordu ve bunları reddi miras yapmadık. Zaman geçmişti çünkü. Annem sağ, iki kardeşim ve ben toplam 4 kişiyiz.

Ortada bir borç var ve bu bizden ayrı ayrı istenir mi? 3 otomobilin MTV, trafik cezaları var. Ne yapabiliriz?

TÜRK Medeni Kanunu'nun 606.

Maddesi'nde mirasın 3 ay içinde reddedilebileceği düzenlenmiştir.

Reddedilmemesi halinde miras bırakanın amme borçlarından mirasçılarının sorumlu olup olmayacağı konusu alacağın konusuna göre değişmektedir. Örneğin; 213 sayılı Kanun'un 12. Maddesi'nde "Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılarına geçer. Ancak, mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nisbetinde sorumlu olurlar" hükmüne yer verilmek suretiyle ölen kişinin vergi borçlarından her mirasçının kendi miras hissesi nispetinde sorumlu olması esası getirilmiştir. Sizin örneğinizde trafik para cezalarının düzenlendiği 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda bu konuda bir düzenleme bulunmadığından, kendisine trafik para cezası verilen amme borçlusunun ölümü halinde bu alacağın, borçlunun mirasçılarından takip edilmeksizin tahsilinden vazgeçilecektir. Yani bu cezalar sizden istenemeyecektir.