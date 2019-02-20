Baş ağrısı, unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu ve yorgunluk hali... Tüm bunlar, modern çağın getirdiği hastalıklardan olan uyku apnesinin belirtilerini oluşturuyor. Sıklıkla horlama ile belirti veren uyku apnesi, kalitesiz bir uykuya neden olduğundan yaşam kalitesini düşürüyor. Cinsel isteksizliğe bile neden olan ve çiftlerin arasını açan bu hastalık, yaşamsal organları da tehdit ediyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Murat Bınar, bu hastalığın direksiyon başında uyumalara neden olarak trafik kazalarına davetiye çıkarttığını söylüyor. Tedavi edilmeyen uyku apnesi; hipertansiyon, inme, kalp krizi, ani ölüm, akciğer hastalıkları, insülin direnci ve cinsel sağlık problemlerine neden olabiliyor. Uyku apnesinin tedavisi, kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Tedavi olacak kişilerin mutlaka kilo vermesi, sigara ve alkol kullanımını azaltması öneriliyor. Bu hastalığın tedavisinde uyku sırasında takılan maske ile cerrahi operasyon yöntemleri uygulanabiliyor.
BALIN ŞİFASINI KEŞFEDİN
Tedavi edilmediğinde hayati riskler yaratan uyku apnesinde bazı besinler ilaç etkisi gösteriyor. Uzmanlar o besinleri şöyle sıralıyor:
BAL: Boğaz bölgesindeki solunum yollarını tıkayan şişmeyi azaltır. Horlamayı önler.
PAPATYA: Horlamayı engeller. Her gün yatmadan 1 saat önce papatya çayından içmek gerekir.
TARÇIN: Daha iyi uyumayı sağlar.
LAVANTA: Uyku apnesini iyileştirir.
SARIMSAK: Horlamayı önler.
NANE: Uyku kalitesini iyileştirir.
BADEM: Horlamayı önler.
BALIN ŞİFASINI KEŞFEDİN
Tedavi edilmediğinde hayati riskler yaratan uyku apnesinde bazı besinler ilaç etkisi gösteriyor. Uzmanlar o besinleri şöyle sıralıyor:
BAL: Boğaz bölgesindeki solunum yollarını tıkayan şişmeyi azaltır. Horlamayı önler.
PAPATYA: Horlamayı engeller. Her gün yatmadan 1 saat önce papatya çayından içmek gerekir.
TARÇIN: Daha iyi uyumayı sağlar.
LAVANTA: Uyku apnesini iyileştirir.
SARIMSAK: Horlamayı önler.
NANE: Uyku kalitesini iyileştirir.
BADEM: Horlamayı önler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.