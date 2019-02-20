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Susam güç verir! Susam ve isteği artırıyor

Simitleri, poğaçaları ve börekleri süsleyen susam, aşk hayatını da renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Hormonları destekleyip, sperm kalitesini yükseltiyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Tansiyonu ve kan şekerini düzenler.
riskini azaltır.
Kolesterolü düşürür.
Kalp damar sağlığını korur.
Kansızlığı bitirir.
Beyin sağlığına etkilidir.
Sakinleştirir.

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