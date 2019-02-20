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  • 20.02.2019 08:23
  • Son Güncelleme: 20.02.2019 08:23

'de silahlı saldırı: 2 yaralı

'in Konak ilçesinde gece kulübünden çıkan 2 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. Açılan ateş sonucu yaralanan bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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