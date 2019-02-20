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Balıklama güzellik!

Balıklama güzellik!
Barbadoslu şarkıcı Rihanna, sesinin yanı sıra güzelliğiyle büyüledi. Dünyaca ünlü şarkıcı, formda kalma sırrını verdi. Karbonhidratı ağzına sürmediğini belirten , sabahları yumurta akı ve ananas yediğini dile getirdi. Öğlen yemeğini ise patatesle geçirdiğini, akşamları ise mutlaka balık yediğini sözlerine ekledi.

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