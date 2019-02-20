Barbadoslu şarkıcı Rihanna, sesinin yanı sıra güzelliğiyle büyüledi. Dünyaca ünlü şarkıcı, formda kalma sırrını verdi. Karbonhidratı ağzına sürmediğini belirten Rihanna, sabahları yumurta akı ve ananas yediğini dile getirdi. Öğlen yemeğini ise patatesle geçirdiğini, akşamları ise mutlaka balık yediğini sözlerine ekledi.
- Yaşam
- 20.02.2019
- Gazete
Balıklama güzellik!
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