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'da hizmete giren hastane beş yıldızlı otelleri kıskandırdı! Normal doğum oranını arttırmak için jakuzili, kuaförlü hizmet...

’da normal doğum oranını artırmak amacıyla beş yıldızlı otel konforunda hastane açıldı. Su dolu jakuzide doğum yapan annelere ücretsiz kuaför hizmeti de sunuluyor.

Yıldızlı pekiyi
Türkiye, sağlık sektöründe çığır açtı. 'da hizmete giren hastane, beş yıldızlı otelleri kıskandırdı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasında geçen yıl beş yıldızlı otel konforunda oluşturulan özel odalarda çift kişilik yatak, bebek beşiği, oturma grubu, jakuzi, özel banyo ve tuvalet, buzdolabı ve televizyon bulunuyor. Odalarda kalan anne adayları, istedikleri zaman ücretsiz kuaför hizmeti de alabiliyor. Hastane bünyesinde çalışan bayan kuaförü, anne adaylarına doğum öncesi ve sonrasında istedikleri zaman motivasyon sağlamak amacıyla saç bakımı ve makyaj yapıyor.




Anne adayı Huriye Eryılmaz, "Zaten odadan çok memnun kaldım ama kuaförlük hizmeti verildiğini bilmiyordum. Öğrenince ben de hastaneye başvurdum. Burada saç bakımı ve makyaj yaptırdım. Eğlenceli ve güzel oldu." ifadesini kullandı. Kuaför Nurhan Özkan da hamile ve doğum yapanlara ilk kez hizmet verdiğini söyleyerek, "Anne ve anne adayları motive olduğu zaman ben de mutlu oluyorum. Severek yaptığım bir iş. Anneleri güzelleştirmek, dünyayı güzelleştirmeye bedeldir" diye konuştu.

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