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Safiye Acar, hayata tutunan engelli köpeğe bebek gibi bakıyor

, felç geçirdikten sonra sokağa terk edilen iki aylık köpek yavrusunu sahiplendi, ‘Pamuk’ ismini verdi. Can dostuna 7 aydır bebek gibi bakıyor.

Pamuk kalpli
Uşak'ta 7 ay önce felç kalan bir köpek sokağa atıldı. Muhasebeci Safiye Acar ise hayvana sahip çıktı. 'Pamuk' adını verdiği köpeğe bebek gibi bakmaya başladı. Dostuna üç tekerlekli yürüteç yaptıran Acar, çok sevdiği köpeğini bir an olsun yanından ayırmadı.



Acar, "Hayat bizi bir şekilde yan yana getirdi. O benim çocuğum gibi. Onun mutlu olması için elimden geleni yapıyorum. Dışkısını ve idrarını tutamadığı için bahçede kalıyor. Aramızda çok güçlü bir bağ var. Aramızdaki sevgi o kadar büyük ki ne o bensiz ne de ben onsuz yapabilirim. Ben olmasam tek başına günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz" diye konuştu.

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