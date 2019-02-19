Safiye Acar, hayata tutunan engelli köpeğe bebek gibi bakıyor

7 ay önce felç kalan bir köpek sokağa atıldı. Muhasebeciise hayvana sahip çıktı. 'Pamuk' adını verdiği köpeğe bebek gibi bakmaya başladı. Dostuna üç tekerlekli yürüteç yaptıran Acar,Acar, "Hayat bizi bir şekilde yan yana getirdi. O benim çocuğum gibi. Onun mutlu olması için elimden geleni yapıyorum. Dışkısını ve idrarını tutamadığı için bahçede kalıyor. Aramızda çok güçlü bir bağ var.Ben olmasam tek başına günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz" diye konuştu.