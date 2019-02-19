Safiye Acar, hayata tutunan engelli köpeğe bebek gibi bakıyor

Uşak'ta 7 ay önce felç kalan bir köpek sokağa atıldı. Muhasebeci Safiye Acar ise hayvana sahip çıktı. 'Pamuk' adını verdiği köpeğe bebek gibi bakmaya başladı. Dostuna üç tekerlekli yürüteç yaptıran Acar, çok sevdiği köpeğini bir an olsun yanından ayırmadı.
Acar, "Hayat bizi bir şekilde yan yana getirdi. O benim çocuğum gibi. Onun mutlu olması için elimden geleni yapıyorum. Dışkısını ve idrarını tutamadığı için bahçede kalıyor. Aramızda çok güçlü bir bağ var. Aramızdaki sevgi o kadar büyük ki ne o bensiz ne de ben onsuz yapabilirim. Ben olmasam tek başına günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz" diye konuştu.
Acar, "Hayat bizi bir şekilde yan yana getirdi. O benim çocuğum gibi. Onun mutlu olması için elimden geleni yapıyorum. Dışkısını ve idrarını tutamadığı için bahçede kalıyor. Aramızda çok güçlü bir bağ var. Aramızdaki sevgi o kadar büyük ki ne o bensiz ne de ben onsuz yapabilirim. Ben olmasam tek başına günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.