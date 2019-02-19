Romantik leblebi

Nohut kökenli leblebi, cinsel hayatta sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Libidoyu yükselterek, cinsel isteği artırıyor. Vücuda enerji verip isteksizliği ortadan kaldırıyor. Kalp ve böbrekleri de koruduğu bilinen leblebinin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Lifli yapısı ile tok tutar.
Kötü kolesterolü düşürür.
Kalp sağlığını korur.
Kaliteli bir uyku düzeni sağlar.
Sinir sistemini korur.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kadın hastalıklarından korur.
Hafıza dostudur. Alzheimar hastalığını önler.
Lifli yapısı ile tok tutar.
Kötü kolesterolü düşürür.
Kalp sağlığını korur.
Kaliteli bir uyku düzeni sağlar.
Sinir sistemini korur.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kadın hastalıklarından korur.
Hafıza dostudur. Alzheimar hastalığını önler.
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