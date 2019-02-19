Muğlalı Özge Karakuş'un hikayesi, filmleri aratmadı. Genç kızın hayatını değiştiren olay, 2014'ün Mart ayında yaşandı. İstanbul'da özel bir üniversitede psikoloji okuyan Özge, henüz 21 yaşındaydı. Olay günü yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı.
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Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Özge, tam 17 gün yoğun bakımda kaldı. Kafatası 26 vida ve 6 plakla sabitlenen talihsiz gencin iyileşmesi tam 4 ay aldı. Bu süreçte en büyük desteği ailesinden alan genç kız, üniversite eğitimini tamamladı. İstanbul'da kişinin kendi beyin dalgalarını değiştirmesine yardımcı olan bir öğrenme stratejisi olan 'neurofeedback' eğitimi aldıktan sonra Muğla'da bu tedaviyi gerçekleştirecek bir merkez açtı. İnsanlara ümit olmak için yaşadıklarını 'Mucize' isimli kitabında anlatacağını belirten Özge, "Doktorlar öleceğim gözüyle bakıyorlardı. Taburcu edildikten sonra okuluma devam ettim ve mezun oldum. Son ameliyatımı geçen yılın temmuz ayında oldum" açıklamasını yaptı.
NEUROFEEDBACK NEDİR?
Neurofeedback, beyin dalgalarının eğitilmesiyle uğraşır. Birtakım araçlar ile yapılan tedavide, vücut sistemleri üzerinde hastaya geribildirim verilir ve hasta daha sonra bu sistemleri nasıl değiştirmesi gerektiğini öğrenir. Genel olarak anksiyete, depresyon, dikkathafıza sorunları, stres, öğrenme ve davranış bozuklukları, migren ve kronik baş ağrıları, uyku bozukluklarını tedavi eder.
KİTABINI YAZIYOR
Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Özge, tam 17 gün yoğun bakımda kaldı. Kafatası 26 vida ve 6 plakla sabitlenen talihsiz gencin iyileşmesi tam 4 ay aldı. Bu süreçte en büyük desteği ailesinden alan genç kız, üniversite eğitimini tamamladı. İstanbul'da kişinin kendi beyin dalgalarını değiştirmesine yardımcı olan bir öğrenme stratejisi olan 'neurofeedback' eğitimi aldıktan sonra Muğla'da bu tedaviyi gerçekleştirecek bir merkez açtı. İnsanlara ümit olmak için yaşadıklarını 'Mucize' isimli kitabında anlatacağını belirten Özge, "Doktorlar öleceğim gözüyle bakıyorlardı. Taburcu edildikten sonra okuluma devam ettim ve mezun oldum. Son ameliyatımı geçen yılın temmuz ayında oldum" açıklamasını yaptı.
NEUROFEEDBACK NEDİR?
Neurofeedback, beyin dalgalarının eğitilmesiyle uğraşır. Birtakım araçlar ile yapılan tedavide, vücut sistemleri üzerinde hastaya geribildirim verilir ve hasta daha sonra bu sistemleri nasıl değiştirmesi gerektiğini öğrenir. Genel olarak anksiyete, depresyon, dikkathafıza sorunları, stres, öğrenme ve davranış bozuklukları, migren ve kronik baş ağrıları, uyku bozukluklarını tedavi eder.
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