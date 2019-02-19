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'de çifte rezalet! Eşini 88 bıçak darbesiyle öldüren kocadan kan donduran ifadeler...

’de Erkan S. eşini 88 bıçak darbesiyle katletti. Mahkemede, “Birlikte olduğumuz sırada çektiği videoları sevgilisine göndermiş” dedi...

Vıdeo vahşet
Eşini hunharca öldüren sanık, hakim karşısına çıktı. İfadesinin her satırı şaşırttı. Olay 2 yıl önce 'de yaşandı. Fabrika işçisi olan Erkan S. (40), cep telefonunda başkasıyla mesajlaştığını gördüğü iki çocuğunun annesi eşi Melek S.'yi (38) 88 bıçak darbesiyle öldürdü. Sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.




Eşinin son derece seviyesiz ve ahlaksız yazışmalar yaptığını gördüğünü anlatan Erkan S., " E. adlı kişi eşimi sürekli yanına çağırıyordu. Bunları görünce büyük bir şok yaşadım. Birlikte olduğumuz sırada çektiği videoları göndermiş. 15 yıllık evliyiz. İki çocuğumuz var. Görüntüler hakkında soru sormaya başlayınca Melek, sinirlenmeye başladı. Alkolün etkisiyle uyuklamışım. Bıçakla yaklaştığını hissettim. Bıçağı alıp saplamaya başladım" dedi. Mahkeme heyeti, Erkan S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.


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