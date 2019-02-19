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Ayrılık kurşunu

’da öfkeli koca, boşanmak isteyen eşini sokakta yakaladı. Tabancayla öldürüp sırra kadem bastı...

Ayrılık kurşunu
Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez 'dan geldi. Döndü Şengül (40), eşi Şükrü Şengül (40) ile yaşadığı sorunlar nedeniyle annesi Satı E.'nin yanına gitti. , dün kızı E.Ş.'yi (8) yan okula bırakmak için evden çıktı. Geri dönerken, eşinin silahlı saldırısına uğradı. Talihsiz kadın ağır yaralandı. Şengül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayın ardından kaçan Şükrü Şengül'ü yakalamak için çalışma başlattı.

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