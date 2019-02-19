Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez Ankara'dan geldi. Döndü Şengül (40), eşi Şükrü Şengül (40) ile yaşadığı sorunlar nedeniyle annesi Satı E.'nin yanına gitti. Döndü Şengül, dün kızı E.Ş.'yi (8) yan okula bırakmak için evden çıktı. Geri dönerken, eşinin silahlı saldırısına uğradı. Talihsiz kadın ağır yaralandı. Şengül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayın ardından kaçan Şükrü Şengül'ü yakalamak için çalışma başlattı.
- Yaşam
- 19.02.2019
- Gazete
Ayrılık kurşunu
Ankara’da öfkeli koca, boşanmak isteyen eşini sokakta yakaladı. Tabancayla öldürüp sırra kadem bastı...
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