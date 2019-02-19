Milli Piyango'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bu haftanın şanslı numaraları belli oldu. Milli Piyango her ay 9, 19 ve 29'unda çekiliyor. Milli Piyango çekiliş sonuçları Ankara'da gerçekleştirilen çekilişle açıklandı. Peki, kazanan talihli numaralar hangileri oldu? İşte Milli Piyango sorgulama işlemi...

19 ŞUBAT MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecan sona erdi. Milli Piyango'nun bu hafta kazanan şanslı illeri belli oldu. Sonuçlar Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle açıklandı ve bu haftanın kazandıran şanslı rakamları belirlendi. İşte o rakamlar...

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (DENİZLİ) , İSTANBUL-MERKEZ, İZMİR-MERKEZ, KKTC-MERKEZ

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

156613

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

017476

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

071530 082512 188197 197073 222839 313005

332966 345787 389854 400066 413443 452425

465375 467887 487364 526436 565170 623534

633955 684627

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

005064 005868 014059 021352 037878 049275

086829 105708 112774 126649 134261 160411

213560 227389 248193 250252 253853 265967

281639 284473 317097 318349 325280 327033

342348 346118 357336 375076 411019 418639

434906 434958 437756 463421 532347 537438

542438 578255 595937 627991 641198 642191

646578 650887 654315 656894 666880 679693

687131 699308

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

03183 03908 06921 08872 17274 24234

27013 31233 32671 38142 39181 40706

42489 45382 46092 51256 55395 62522

63766 64283 68688 69149 70193 70550

70622 70828 71153 73626 75687 78005

79976 80722 82781 83963 88729 90421

94546 95388 97443 97580

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0339 0343 0588 0748 0751 1025

1902 2585 2693 2867 3452 3544

3675 4305 4368 4752 4884 5413

5589 5931 6259 6464 6586 7151

8474 9154 9337 9532 9843 9927

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

044 096 154 177 185 212

220 290 368 411 445 493

526 767 809 861 875 928

934 988

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

28 41 57 62 65 73

94

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

3 6

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

056613 106613 116613 126613 136613 146613

150613 151613 152613 153613 154613 155613

156013 156113 156213 156313 156413 156513

156603 156610 156611 156612 156614 156615

156616 156617 156618 156619 156623 156633

156643 156653 156663 156673 156683 156693

156713 156813 156913 157613 158613 159613

166613 176613 186613 196613 256613 356613

456613 556613 656613